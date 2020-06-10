OECD：全球GDP今年估萎縮6.0% 若爆發二度疫情將萎縮7.6%

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週三 (10 日) 發布全球經濟展望報告 ，在新冠病毒 (COVID-19) 疫情的衝擊下，預估若疫情就在此告一段落，今年全球 GDP 年增則報 -6.0% 衰退，而若年內不幸再爆發疫情大流行，則 GDP 恐出現 -7.6% 更大程度衰退。

此外，如果疫情就此在今年告一段落，OECD 預估，2021 年全球 GDP 將恢復到 5.2% 的年增率成長，不過這個前提是新冠肺炎疫情獲得控制，否則 2021 年的 GDP 回升程度預估只有 2.8%。

2020 年主要國家 GDP 預測及肺炎疫情關係 (圖片來源：OECD)

OECD 共作出兩個版本的預測，一個版本是在今年的 10 至 12 月再度出現疫情擴大，而另一個版本則是疫情就此走向尾聲，OECD 表示，不管是疫情就此結束或是爆發二次疫情感染，二大版本發生的機率預估是相同的。

在今年 3 月上旬時，OECD 預測 2020 年的全球國內生產毛額 (GDP) 將出現 2.4% 的成長，不過當時的肺炎疫情集中在中國及其他的亞洲國家，也沒有預想到美國等國家在後來會出現嚴重疫情。

OECD 首席經濟學家布恩 (Laurence Boone) 認為，肺炎疫情對政府、企業、民眾均帶來嚴重且持續的後果。到 2021 年底時，全球所得的損失規模，也將是百年來最大，也高於先前任何一次的經濟衰退。