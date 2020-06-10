中華電：5G普及成長曲線將與4G相當 目標明年底用戶數達150萬戶

中華電 (2412-TW) 不排除 7 月 1 日 5G 開台，對於未來用戶普及率，行動分公司總經理陳明仕認為，開台後 2-3 年，普及率、成長曲線應與當年 4G 相當，目標明年底用戶數 150 萬戶，且明年下半年後，將難再出現 4G 手機。

執行副總林國豐表示，4G 開台後的第 1 年，用戶數約 133 萬，隨著網路技術成熟，用戶數持續成長，預期 5G 開台後的第 1 年，用戶數也能有 133 萬戶，力拚明年底前可達 150 萬戶。

陳明仕指出，5G 開台前，儘管推出 1399 元 5G 早鳥優惠方案，但受到新冠肺炎疫情影響，加上網路尚未推行，誘因不大，且市面上只有 5 款 5G 手機，分別為三星、LG 與 SONY，目前手機總銷售量約 1-2 萬支，占整體手機銷售比例低。

陳明仕認為，5G 明年將快速起飛，尤其下半年開始將陸續出現萬元以下的中低階 5G 手機，4G 手機可能陸續退出市場。

針對未來 5G 資費，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪曾提到，初期不應輕易推出吃到飽方案，否則對電信商會有負擔，最終仍需視中華電與市場競爭狀況而定，對此，陳明仕回應，有很多因素會影響行動上網，包括流量、速度、應用服務等，定價會以多元、彈性的方向擬定。