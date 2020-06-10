MOMO電子商務續強 台灣大重回5月、前5月獲利王

電信三雄今 (10) 日公布 5 月自結數，台灣大 (3045-TW) 持續受惠 MOMO 電子商務表現強勁，每股純益 0.37 元，擠下中華電 (2412-TW)0.36 元、遠傳 (4904-TW)0.23 元，重回單月獲利王寶座；台灣大累計前 5 月 EPS 1.9 元，同樣贏過中華電 1.79 元、遠傳 1.12 元。

中華電 5 月營收 161.1 億元，月增 2.48%、年減 3.5%；營利率 22%，月減 0.58 個百分點、年增 2.89 個百分點；EBITDA 64.6 億元，月減 0.3%、年增 5.2%；稅後純益 28 億元，月減 0.36%、年增 9.6%，每股純益 0.36 元。

中華電累計前 5 月營收 799.8 億元，年減 5.4%；營利率 22%，年增 1.79 個百分點；EBITDA 322.9 億元，年增 1.8%；稅後純益 138.8 億元，年增 0.7%，每股純益 1.79 元。

中華電表示，由於國際網路、行動服務營收及手機銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值營收、數據網路營收及資通訊專案營收的增加，導致單月營收較去年同期下滑；營業成本及費用 125.6 億元，較去年減少，因網路互連費用及商品成本下降；與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股純益達成率皆超過預期。

中華電指出，截至 5 月底止，光世代寬頻用戶數為 362.0 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 221.3 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 165.7 萬戶。MOD 客戶數達 208.6 萬戶，4G 用戶數達 1,104.1 萬戶。

台灣大 5 月營收 108.2 億元，月增 9.17%、年增 7.73%；營利率 13.22%，月減 0.5 個百分點、年減 1.6 個百分點；EBITDA 26.23 億元，月增 2.74%，年減 8.3%；稅後純益 10.3 億元，月增 5.1%、年減 5.9%，每股純益 0.37 元。

台灣大累計前 5 月營收 525.8 億元，年增 6.03%；營利率 13.83%，年減 0.57 個百分點；EBITDA 132.76 億元，年減 5.6%；稅後純益 53.3 億元，年增 2.2%，每股純益 1.9 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5 月 momo 電子商務及資通訊業務表現不俗，帶動合併營收年增 8%，此外，累計前 5 月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後純益達全年財測 48%。

遠傳 5 月營收 63.71 億元，月增 3.74%、年減 9.29%；EBITDA 23.15 億元，月增 1.1%、年減 7.21%；稅後純益 7.6 億，月增 6.74%，年增 0.66%；每股純益 0.23 元。

遠傳累計前 5 月營收 319 億元，年減 7.75%；EBITDA 116.08 億元，年減 6.48%；稅後純益 36.45 億元，年減 1.49%，每股純益 1.12 元。

遠傳表示，5G 大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術效益持續顯現，累計今年 5 月，新經濟營收年增 29%、資通訊業務營收年增 67%，其中雲端服務營收年增 124%、物聯網營收年增高達 416%。

遠傳強調，行動通訊業務表現穩健，並全力衝刺 5G 網路佈建，如高空無人機搭載 5G 通訊測試儀器，360° 優化高樓層網路通訊品質，5G 基地台建置可一步到位，此外，暑假將以「吃很好、吃很飽、多元豐富」三大特點開台。