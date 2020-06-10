後疫情時代國旅大爆發 觀光股出運了？

後疫情時代，幾乎所有在國外的台灣人全都回來了，在出不去的狀況下，振興三倍券催出觀光股大利多，正是迎接國旅爆發潮的重要時刻。《財訊》報導指出，資本市場永遠走在前頭，觀光類股在解封前早已默默啟動攻勢。

觀光類股指數在 3 月 23 日觸及最低點 59.29 點後，短短 2 個多月已反彈至 98.01 點、漲幅高達 65.3%；相較於同一時間加權指數從低點 8523 彈至 11482 點、漲幅 34.7%，觀光類股展現強勁反彈氣勢。進一步檢視，不少觀光股股價甚至還創下今年新高，其他個股距離疫情前高點也只有一步之遙。

這當中，除了民眾被悶壞了是一大關鍵，政府也是超級助漲員之一。當衛福部長陳時中出現在墾丁大街的畫面一播出，墾丁飯店業指標之一的夏都 (2722-TW)，股價就直奔漲停。更不用說，各界引頸期盼的振興券，都讓觀光股呈現全面走揚。

(財訊提供)

不過，觀光股股價雖然全面上揚，並不代表業績皆美。例如同為飯店集團的晶華 (2707-TW)，今年第 1 季能繳出稅後淨利 1.57 億元、每股純益 1.16 元的成績，穩坐飯店股獲利冠軍；旗下擁有台北喜來登、寒舍艾美等飯店的寒舍集團 (2739-TW)，卻寫下上市以來最大單季虧損，第 1 季稅後虧損 1.94 億元，EPS 為 -1.74 元，在 17 家上市飯店股中，排名倒數第二。

根據《財訊》報導，這與關閉邊境有很大的關係，都會區飯店只能轉而衝刺飯店內餐飲，像是國賓飯店 (2704-TW) 今年第 1 季客房收入僅約 4600 萬元，但餐飲收入就超過 2 億元。

觀光區又是另一番風景了。墾丁凱撒飯店 3 月住房率高將近 8 成，台東知本老爺酒店 (5704-TW) 也有 65%，晶華旗下的太魯閣晶英酒店住房率也高達 6 成，連假期間經常一房難求。因此，比起近 9 成營收都高度仰賴台北地區的寒舍，能兼顧東部與南部國旅市場的晶華，自然反映在獲利上。

《財訊》報導指出，在國境尚未解封前，觀光業迎來的榮景仍僅限於國旅市場，在選擇投資標的上，誰能真正吃到內需市場、受外來觀光客消失的影響較小，這將是重要的方向，觀光業最壞的時候已經過去，谷底翻揚後能不能走出長多，讓市場拭目以待。