〈微星股東會〉Q2營收可望年增逾2成挑戰歷史新高 Q3將迎傳統旺季

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (10) 日舉辦股東會，董事長徐祥表示，第 2 季在遠距商機帶動下，電競、商用筆電需求暢旺，營收可望年增逾 2 成，突破 300 億元大關，創歷年同期新高，有機會挑戰歷史新高，展望第 3 季，樂觀看待在英特爾、超微、輝達新品帶動下，將迎來傳統旺季。

徐祥表示，第 2 季電競、商用筆電出貨年增逾 2 成，加上板卡、顯卡需求優預期，4、5 月營收年增逾 2 成，6 月營收可望維持高檔，且因調整部分產線、高階產品帶動下，本紀毛利率也可望優於首季。

展望第 3 季，徐祥指出，下半年包含英特爾 (INTC-US)、超微(AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 等都將推新品，初估至少 10 幾款筆電機種陸續上市，新品單價有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，看好將是今年營運動能，

微星總經理暨執行長江勝昌表示，第 2 季將打破傳統旺季成今年最旺一季，第 3 季疫情不確定性因素仍大，但目前接單、客戶新品發表符預期，僅馬來西亞、菲律賓等地產能較不具備調整空間，趕貨狀況較為緊張。

微星筆電營收約 35-36%，其中創作者占筆電營收約二成，主板占 25%，顯卡則約占 24-25%，三大產品線合計約 8 成左右，依地區來看，歐洲約 35-40%、北美 20-25%，亞洲地區則約 30-40%。

微星 5 月合併營收達 109.49 億元，月增 3.22%、年增 21.16%，為近 6 個月新高，累積今年前 5 個月營收達 500.61 億元，年增 6.37%。