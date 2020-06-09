美股登高掠陣 股東會大秀接棒 多方仍宜步步為營

美股氣盛，那斯達克指數改寫歷史新高，台股部分，新台幣匯率持續走高，讓外資持續認錯回補台股，加權指數順利拉出連 7 根紅棒，大盤昨日收上 11610.32 點，成交值 2029.95 億元。而台股今日開始的重頭戲則是股東會大秀，台積電今日打頭陣。不過多方仍得步步為營，11600 點站穩卡要緊。關鍵點位為 11615、11644 與 11675 點。

台股要收復 11600 點，必須站穩 11615 點，如欲往 11700 點續航，中間中途站為 11644 與 11675 點，111721 點才正式收復 11700 點關卡。衝過 11755 點將有機會續往 11800 點挺進。但如 11600 點南端哨站 11588 點未能守住，需提防回測 11565 與 11525 點，11474 點為 11500 點護城河。如棄守需提防往 11456 點為極短線攻勢強弱分界回測，再失守提防回測 11400 點。

雖然指數續創新高，但是個股部分，個股走勢已明顯出現分歧，先前強勢的防疫股、電子零組件板卡等，有部分已經率先跌破月線。隨新台幣升值湧入台股的外資熱錢，昨日買超排行榜上，也出現台灣 50 反 1 以及富邦 VIX，操作以個股為主的投資人，仍需步步為營。

在訊息面部分，今日的台積電股東會以及明日的大立光股東會，不僅是媒體關注焦點，法人也必然以放大鏡檢視股東會中透露出的下半年展望。不過仍然得聽其言觀其行，即使前景展望樂觀，也得從技術面挑選具優勢的進場位置切入。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)