〈元大金股東會〉總座看台股：防疫有成+殖利率 股市處「有基之彈」

元大金 (2885-TW) 今 (9) 日召開股東會，金控總經理翁健表示，儘管受新冠肺炎疫情影響導致今年前 5 月獲利不如預期，但核心公司元大證受惠成交量放大、開戶數攀升獲利表現相對亮眼，隨著疫情趨緩並看好台灣經濟表現比起其他國家穩健，股市正處於「有基之彈」，期盼疫情好轉後海外子公司能逐步回穩。

翁健在股東會後受訪時表示，疫情讓銀行業與保險業都變得比較辛苦，其中銀行受利率下調影響，淨利息收入減少，預估將在下半年開始逐漸反映；而保險也因責任準備金利率下降與新制上路，會讓保單推展變得比較辛苦，加上利率下修也讓投資面臨挑戰。

證券業部分，翁健則說，除有成交量放大利多，台股殖利率佳也吸引更多新投資人進場帶動開戶數攀升，讓證券業上半年表現相對較好；但海外證券市場則受疫情衝擊，導致東北亞、東南亞獲利受衝擊，今年前 5 月獲利表現不如預期理想，希望在下半年疫情趨緩後，海外子公司獲利能逐步回升。

翁健進一步指出，美國雖逐漸解封，但美股看起來靠的是預期心理，與經濟實際表現略有脫鉤，至於台股則受惠防疫有成，經濟表現穩健與殖利率等優勢推升台股上漲，整體而言台股還算健康，屬於「有基之彈」。

儘管疫情趨緩，國內防疫措施也陸續鬆綁，但根據調查，社福團體受疫情衝擊導致捐款縮水，翁健對此表示，元大金也將跟響應政府振興措施，提撥預算捐贈弱勢協助其民生消費所需，希望以此拋磚引玉，為提振內需市場盡心力。

元大金今天召開股東常會，會中通過盈餘分配案，拍板每股將發放 0.6 元現金股、0.4 元股票股利，合計共發放 1.05 元股利，創下金控歷年股利發放新高紀錄。