資金行情拉台股衝3個月新高 法人看好解封後消費性題材

台股在資金行情拉抬下，指數突破 11479.4 點站上近三個月新高，但投信提醒，台股短線靠資金行情，看好疫情後的消費性題材表現，但仍需慎防美中貿易關係緊張與疫情死灰復燃等潛在不確定因素。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股在外資重新回流、防疫逐漸解封、國內消費人潮回升帶動下，先前備受壓抑的消費性電子與民生消費重啟漲勢，加上資金行情推動指數表現向上，投資氣氛樂觀。

周書玄指出，回歸基本面來看，因疫情漸漸和緩，國際避險資金陸續由美、日等國重新回流新興市場，國際外資加碼，外資連五日買超台股逾 463 億元，並積極買超大型權值股，也看好科技等龍頭股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，單從股市走勢與基本面狀況來看，兩者已經脫鉤，經濟面不佳，但歐美政府祭出購債及各項振興方案，一方面解決流動性風險，同時激勵投資信心，最差狀況可能即將過去。

廖哲宏表示，儘管去年迄今外資大幅賣超台股，但考量市場逐漸趨穩，加上台股具備高股息誘因，持續吸引外資回補，市場要大跌不易，除非有非預期性的事件發生，或者是中美貿易衝突失控，甚至疫情再度死灰復燃。

周書玄認為，除科技股，台灣防疫有成包括，科技應用、醫療器材類等國際需求訂單湧現，對於台灣製造廠商視為利多；由於歐美多數國家仍受制疫情，並未完全解封與復工，這類如: 口罩、防護衣、醫療器材、呼吸器及醫療用品、治療設備、耗材等，皆可望擴大出口訂單，醫療相關產業下半年仍具表現空間。

技術線型看，廖哲宏分析，指數自低點 8681 點反彈後幾乎沒有回檔，而先前的年線已從壓力變成支撐，因此 11000 點將有望成為未來的重要關卡，但在目前基本面尚未跟上市場腳步情況下，仍建議逢低買進、不追高。