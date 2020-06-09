重啟經濟的第一哩路 紐約市今日重新開放 估40萬人重返崗位

因疫情封鎖近 3 個月後，美國紐約市終於在今 (8) 日正式邁向重新開放的第一階段，建築業、製造業和批發零售等產業將在有限制情況下重啟營運，官員們預計，重新開放後的第一天將有 40 萬人重返工作崗位。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 上月 4 日公布這項分為四個階段的復工計畫，第一階段將逐步緩解對業務活動的限制，以及人民行動和社交活動等，實施進展取決於感染率、醫院管控以及該州在測試和追蹤可能感染源的能力，預計每階段持續時間至少為期兩週。

部分早在 5 月中就重新開放的州如今已進入第二階段，作為美國疫情重災區，紐約市是美國最後一個滿足重新開放要求的地區，居民依舊必須在有限制的情況下進行社交活動，且需隨時隨地配戴口罩，並避免搭乘交通工具。

經濟重啟

古莫此前表示，第一階段首先開放對經濟發展最關鍵、群聚程度較低的產業，例如建築業、製造業、非必要零售業及批發供應商等，也就是說，從今天起紐約市內的服飾、珠寶、書籍、傢俱等零售商已被允許重新開業，不過，州政府限制店家必須透過取貨及送貨服務來進行交付，消費者仍不被允許進入店家消費。

至於重啟企業辦公室部分，大多數公司皆對復工採取較謹慎態度，比起要求員工一次性回歸，企業更可能分批召回員工，儘管如此，重新開放辦公室仍不在州長的第一階段開放計劃內，外界預期最早也要等到至少兩週後，也就是第二階段開放計畫展開之後。

紐約市採四階段重啟經濟 (圖：Bloomberg)

交通運輸

紐約地鐵、市內巴士皆於今日起恢復正常時刻表，惟火車在每日凌晨 1 點至 5 點間仍暫停營運，史泰登島渡輪 (The Staten Island Ferry) 將以修訂後的時刻表進行營運，美國國鐵 (AMTRAK) 和紐澤西交通公司 (NJ Transit) 皆在執行減班及定時關閉清潔下繼續運行。

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