遏制外資收購對國安影響 英國將訂新法擴大限制

隨著中國影響力日增，加上疫情的衝擊和香港的動亂，各國也開始研擬新的外國投資案的審查法，以降低對中國的依賴程度，如今，英國政府也計畫制訂新法，擴大對外資收購英國企業的限制，以免對國家安全造成威脅，相關法案預期將在幾週内推出。

外電報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 敦促制訂新法，若遇安全風險的收購案，英國企業董事必須向政府回報，若不遵守政府相關規定，則該企業將會面臨罰款、監禁或是取消董事資格。

目前，英國與中國的關係緊張情勢升溫，英國在 1 月份認定中國網路設備商華為具有高度風險，更在近期對中國所通過的港版國安法表示關切。同時，英國政府還面臨來自美國和國內議員的壓力，華為所供應的設備被認為用於中國的間諜活動。

英國首相強生發言人也在日前表示，為減少對於華為的依賴，英國當局正積極尋求新的 5G 網路設備供應商。

對此，華為也在週一 (8 日) 展開了媒體戰來進行回應，華為強調在英國 20 年來所進行的業務皆符合英國的國安規範，華為一如既往地為英國的 5G 網路建設和全光纖寬頻提供最佳設備，希望英國以國家利益為重。

此外，華為副總裁張國威 (Victor Zhang) 也表明，若華為被排除在 5G 網路建設之外，將會導致更大的連接延遲，造成數 10 億英鎊的虧損，並對經濟帶來巨大影響。

張國威說道：「我們需要密切合作以解決這項問題，但我們同時也需要採取行動以加快網路寬頻的部署，我們沒有時間再拖延。」