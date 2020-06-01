口罩解禁首日上演通路大戰 中衛公告單片售價6元

國內口罩今 (1) 日起開放自由販售，四大超商今明兩天陸續上架盒裝醫療口罩，平均單片售價 5-6 元，統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 下午開放預購 5 分鐘就秒殺；口罩大廠中衛也公布最新口罩價格，一盒 50 片售價 300 元，平均單片 6 元。

國內疫情趨緩，口罩禁令今天解除，回歸市場機制，但與實名制雙軌並行。中衛日前表示，由於 4 月原物料漲幅平均 118%，5 月達 160%，未來口罩價格恐怕會調漲，其他口罩大廠也指出，除了原物料暴漲問題，國軍退場後，勢必要徵才或給付加班費來因應，屆時人力成本提高，恐將反應在口罩售價上。

中衛宣布口罩價格，一盒 50 片售價 300 元，平均單片 6 元，較實名制口罩貴 1 元，中衛每日產量約 70 至 75 萬片，其中 45% 由政府徵用，因此，開放實體通路的產能有限，目前通路包含屈臣氏、康是美、杏一等，電商通路則有 momo、PChome、博客來等，預計明 (2) 日陸續出貨，但上架時間由通路商決定。

康那香 (9919-TW) 表示，目前每日口罩產能 60 至 80 萬片，其中 2 成被徵購，8 成用來消化訂單，預估要 7 月底才能投入通路販售，而自營的不織布觀光工廠明起恢復營業，但短期內也無法供應口罩。

康匠則表示，日產量約 250 萬片，政府徵收逾 4 成後，剩餘的口罩將依訂單順序，出貨超商、賣場及連鎖藥局等通路，不過，內部仍在研議通路配比，實際出貨數量、價格尚未出爐。

華新醫材日產能約 70 萬片，剩餘口罩預計 7 成外銷、3 成內銷，定價細節將在 4 日公告，而旗下觀光工廠 6 日開放，民眾可於現場購買口罩。

7-11 下午 3 點起，開放民眾臨櫃預購 50 片裝的盒裝口罩，每盒 250 元，使用三種支付最低單片只要 4.74 元，限量 2.5 萬盒，總計 125 萬片口罩不到 5 分鐘就完售，預計第二批還會有 125 萬片上架，但規格和售價尚未定案。

此外，OK 便利商店也是今天起開放會員預購，一份 5 入 25 元，平均單片 5 元，3 日全台門市販售醫療級口罩，價格未定；全家 2 日起開賣，一盒 50 片售 299 元，平均單片 5.9 元，會員再折抵 50 元，平均單片僅 4.9 元；萊爾富 2 日起全台門市開賣，一盒 50 片售 299 元，平均單片 5.9 元。

部分取得貨源的賣場、藥妝店等通路已開始販售醫療級或活性碳口罩，隨著品牌、材質、包裝不同，單片售價 10 多元不等，並未出現搶購人潮，不過，因為口罩廠商鋪貨不及，連鎖藥局反應無貨可賣，預估還要 1-2 周進貨狀況才會改善。