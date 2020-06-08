善用大數據智慧 掌握兩岸股債先機！

最佳的投資選擇，就在你我生活當中

2019 年被喻為是「5G 元年」，全球爭相啟用 5G 無線網路服務，三星、華為、OPPO 等知名廠商相繼發表支援 5G 手機。而年初以來爆發的疫情，更讓企業及個人對於遠距工作、線上娛樂等需求快速成長，勢必更加推升 5G 中長期產業商機。

投資大師彼得．林區 (Peter Lynch) 曾說：「最好的投資標的，就是從你的日常生活中找到機會。」不斷創新的科技徹底改變人類的習慣，人們得以享受更便利、高品質的生活模式。從智慧型手機、平板、穿戴裝置到 AI 人工智慧與物聯網，科技趨勢始終是人們最關心的議題，儼然已成為生活中密不可分的一部份。

把握趨勢機會，從熟悉的台灣市場開始！

台灣科技業接軌全球頂尖 5G、人工智慧品牌，為全球科技之島。而最近在美國去中化、中國去美化影響之下，更是讓台灣科技業成為全球轉單效應下的最大受惠者。舉例而言，台灣的晶圓代工全球市佔率第一，知名大廠如蘋果、高通、博通都是我們的客戶。而因應 5G 升級趨勢需要更高效率的運算速度，IC 載板用量因而倍數成長，半導體產業發展備受期待；除此之外，手機升級多鏡頭趨勢，在需求大增之下台灣光學廠商顯著受惠。當今全球主要電子設備，多數零組件及組裝亦來自台灣，隨著 5G 時代降臨以及人工智慧發展的驅使下，台灣科技電子產業將是全球吸睛的投資標的！

龐大中國內需市場，不容忽視！

中國政府為提振經濟成長，持續擴大對 5G、人工智慧、物聯網、雲端運算等科技產業的投資。在美國去中化的背景下，中國科技產業被迫轉型為大量國產化。而中國本身就具備龐大的內需市場，因此這樣的過程未來讓中國除了坐擁技術外，更有自己龐大的內需市場。此外，隨著 MSCI 明晟與富時等國際指數公司紛紛納入中國 A 股，在長線資金不斷流入的預期下有利推升 A 股在指數中權重。而除了資訊科技類股以外，A 股更涵蓋如白酒、醫藥等多樣獨特產業題材，亦吸引外資投資目光。

債券 ETF 平衡投資組合波動風險！

投資不能只是著眼成長、獲利機會，股債分散的資產配置有助平衡投資組合波動風險，讓你我能不畏短期市場震盪。債券 ETF 可說是近年來國內成長最快速的基金，至 2019 年底發行規模已超過 1.3 兆新台幣，較 2018 年同期成長 3.5 倍，亦是備受國內機構法人青睞的投資工具之一。債券 ETF 具備流動性佳、資訊透明及投資成本較低等特性，且能提供投資人穩定的收益，有助降低整體投資組合的波動度。

嚴選雙優勢搭配債券 ETF 靈活守護資產，你也可以一次擁有！

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