盤前財經大事搶先讀2020年06月08日。

今日操盤前瞻

臺灣期貨交易所臺灣永續期貨與臺灣生技期貨掛牌上市

台灣 5 月進出口

日本 Q1 GDP

世界銀行公布全球經濟展望半年報

法說會：強茂、旭隼、矽力 - KY

股東會：直得、台微體、紅木 - KY、康師傅 - DR、鼎炫 - KY、欣高

〈廣明光碟機案〉短期最大考驗 惠普申請假扣押資產 法院 6/19 重新開庭判決

惠普日前向美國地方法院提出假扣押廣明所有資產，廣明 (6188-TW) 財務長暨發言人李志仁昨 (7) 日表示，地方法院將在 6 月 19 日重新開庭，針對假扣押、移交令等事項作出判決，將成廣明短期面臨的最大考驗。閱讀全文...

彰銀改選在即 外資 GL 建議台新金多拿一席

彰銀 (2801-TW) 即將在 6 月 19 日舉行股東會改選，經營權之爭依舊是此次攻防重點，外資機構 GL(GLASS LEWIS) 出具最新報告建議書，建議彰銀董事會維持雙方共治的現狀，支持公股陣營拿 5 席，台新金拿 4 席，也就是建議外資機構支持台新金較現狀多取得一席，龍巖空出的席位建議由台新遞補。閱讀全文...

台積電股東會本周登場 聚焦華為禁令、赴美設廠等三大議題

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周二 (9 日) 將召開股東會，預期除美國擴大圍堵華為的影響、赴美設廠佈局外，今年營運目標與資本支出是否調整，先進製程進度是否受影響等三大議題，將是市場關注焦點。閱讀全文...

OPEC + 同意延長歷史性減產至 7 月底 以維護油價

OPEC 及其盟國週六 (6 日) 同意，延長減產協議至 7 月底，以持續平衡全球原油市場，這一協議已經在視訊會議上完成。閱讀全文...

〈分析〉經濟重啟避險降溫？3 個理由說明黃金避險光環仍在

近日來，由於美國經濟數據表現亮眼，刺激股市大幅攀漲，導致黃金價格走勢相形失色，市場開始認為，隨著全球景氣在經濟重啟後逐漸復甦，黃金的牛市可能也將進入尾聲。但是，市場上仍存在著許多風險因素，得以支撐黃金的價格及避險地位。閱讀全文...