遠雄建設今年推案量270億元 將提升商、廠辦案量比重

遠雄建設 (5522-TW) 今 (5) 日召開股東會，總經理湯佳峯表示，因應美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，政府推動台商回流、租稅鼓動等政策，推升商辦、廠辦市場需求，去年起分別在南港、桃園、中和、士北科等地取得土地，目標將廠辦推案比重提升至 3 成，2020 年預估新推案總金額將達 270 億元。

湯佳峰強調，遠雄擴大開發大型客戶或客制化廠辦產品，未來將進行價質再造計畫重塑品牌形象，並推動客戶互動為導向的經營模式，以期在經營績效上有所提升。

至於住宅推案方面，湯佳峰指出，雖受新冠肺炎疫情衝擊經濟成長，但利率處低檔，加上住宅市場結構改變、少子化人口老化，家庭戶數明顯成長，吸引購買新屋、投資需求增加，房市穩健復甦。

遠雄建設今年持續銷售中的個案包括台中「遠雄之星 7」，已幾近完銷，而台中「遠雄之星 8」及台南「北府苑」案也持續熱銷中。

遠雄今年預計推案總銷金額約 270 億元，第二季陸續有建案完工入帳，包括台南「新源邸」已於第二季完工，正在陸續交屋中，預計 5 月開始認列營收，下半年起，還有內湖「遠雄常御」、中和「遠雄 CASA」、竹南「遠雄新苑」、台中「遠雄之星 6」四案陸續完工。未來，將持續擴增六都中低價、自用剛需住宅產品開發，並配合首購自住市場主流，提升土地開發案量，以儲備未來三年可推案量。