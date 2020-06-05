〈台股盤中〉台積電、傳產領軍 站上11400點再寫3個月高點

美股四大指數昨 (4) 日漲跌互現，台股今 (5) 日在台積電、傳產族群領軍下，以上漲 24.78 點開出，站上 11400 點大關，三大法人近期持續加碼台股，預估成交量則收斂至 1700 億元。

觀察權值股表現，台積電續強漲幅接近 1%，市值衝上 8 兆元，大立光、鴻海則在營收公布前，漲勢遭壓抑，大立光早盤一度上攻 4300 元，午盤前漲幅則收斂至平盤，鴻海則在盤下震盪，跌幅約 0.5%。

盤面上強勢族群，觀光族群隨國內疫情趨緩，指揮中心將逐步解封社交距離限制激勵下強勢反彈，劍湖山、燦星旅攻上漲停，洛碁、日成 - KY、南仁湖、易航、易飛網表現也不俗。

紡織族群中，南緯受惠近期防護衣題材，股價續強漲幅接近 5%，儒鴻、如興、力麗、南紡、廣越也在盤上表現；航空股長榮航也漲逾半根停板，華航、遠雄港也在盤上。

生技醫療族群漲多拉回，相對大盤弱勢，寶齡富錦跌幅超過 4%，旭富、亞諾法、美時、國光生、中化生表現也在盤下，金融族群中，統一證、玉山金、富邦金、國泰金等也在盤下震盪。

國巨今也舉辦股東會，早盤則開高走低，由紅翻黑，午盤前跌幅接近 1%，凱美也在盤下，奇力新跌幅則接近 2%，從類股來看，傳產族群成盤面焦點，航運類股漲幅超過 2%，紡織、造紙、貿易百貨皆在盤上，塑膠、生技醫療、金融、食品、電機機械類股則在盤下震盪。

法人表示，大立光、鴻海兩檔指標權值股今將公布 5 月營收，營收表現與後市展望將影響股價走勢，隨著全球經濟逐步回復，吸引資金預期性進場，但產業前景仍受市場懷疑，建議投資人觀察外資操作心態，著重基本面較佳個股。