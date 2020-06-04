華通5月營收43.73億元 月減5.55% Q2可望雙增

PCB 廠華通 (2313-TW) 第二季受惠市場對 HDI 產能需求仍高，且 TWS 耳機軟硬結合板對中、美客戶維持正常出貨加持，單季營收可望向上突破，估將超越 130 億元，形成季、年雙增走勢，華通今 (4) 日公布 5 月營收達 43.73 億元，月減 5.55%，年增率 8.33%；累計前 5 月營收為 210.93 億元，年增 13.82%。

華通第 2 季除 5G 趨勢不變，遠距辦公以及線上教學型態，推升平板、筆電訂單增溫。華通今年第一季營收、獲利創同期新高，營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，稅後純益 9.29 億元，年增 1.95 倍，每股純益 0.78 元，營運優於法人預期。

華通第二季軟硬結合板出貨出貨給中、美客戶，讓 4 月及 5 月單月營收都維持 43 億元以上，優於去年同期，6 月出貨也順暢，至於蘋果新款手機需求，電源管理系統板將在 6 月生產，至於類載板製程主板將在 7 月開始下料，將成華通第三季主要營運動能。

華通今年上半年受疫情影響營運，但手機客戶用板構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，加上華通接單與產能調配等應變能力佳，在不確定環境下優先滿足客戶需求，可望維持營運穩定。