郭明錤：二代AirPods銷售不振 華通、燿華恐受衝擊

天風證券分析師郭明錤今 (24) 出具報告指出，由於疫情影響，第二代 AirPods 銷售不振，加上新一代 AirPods Pro 改採 SiP 封裝製程，台廠華通與燿華主力供應二代 AirPods ，在蘋果改變技術與產品銷售強弱不一的情況下，受衝擊程度恐最深。

郭明錤估，2020 年蘋果 TWS 耳機 AirPods 系列產品出貨估約 8000–9000 萬套，低於疫情爆發前市場預估的 1-1.2 億套，與疫情爆發後市場預估的 0.95-1 億套。

郭明錤認為，華通及燿華主力供應第二代 AirPods 軟硬結合板，但之後第三代的 AirPods Pro 則採用了 SiP 封裝製程，而非使用軟硬結合板，點名華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 將成蘋果 AirPods 改變導入技術下的輸家。

不過，PCB 業界指出，目前 AirPods Pro 銷量不如外界想像的好，且蘋果二代 AirPods 軟硬結合板仍持續下單，最大變數在韓商 Yongpoong 去年下半年獲得蘋果認證加入二代 AirPods 軟硬結合板供應鏈，瓜分台廠分配量。

燿華 3 月營收 11.4 億元，月增 7.87%，年減 34%；2020 首季營收 36.32 億元，季減 36.78%，年減 24.83%，季與年表現雙雙下滑，燿華受肺炎疫情影響，加上歐美客戶減少下單，訂單能見度已偏低。

燿華在利基軟破結合板產品上，供應汽車板、美系客戶 TWS 應用，但此二項產品今年以來訂單量逐步減少，造成首季營收下滑，第 2 季訂單能見度也偏低。

華通則持續供應蘋果二代 AirPods ，訂單量沒有因韓國新供應商加入而產生改變，華通首季受惠蘋果 iPhone11、TWS 軟硬結合板及華為手機需求帶動，營收表現仍亮眼，同時，高階 HDI 需求維持高檔，預期 4 月營收還將往上竄。

華通今年以來業績表現佳，3 月營收 48.08 億元創首季新高，月增 48.6%，年增 29.98%，推升第 1 季營收 120.9 億元，也成歷年第 1 季最佳，季減 30.27%，年增 15.59%，目前看上半年營收也相當樂觀。

華通規劃，軟硬複合板今年產能將以去瓶頸方式略增 10-15% 產能，除在美系客戶耳機應用產品增加市占，中系客戶的穿戴產品及手機鏡頭、電池管理模組等訂單，也有不錯成果。

華通觀察，除近幾年努力拓展新客戶及新產品應用有斬獲，並謹慎進行產能擴充，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，軟硬複合板接單是十分健全的狀況。也因客戶和產品夠多，可針對很多風險預作準備，並獲得適當控制與足夠時間因應。