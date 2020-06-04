渣打：75%台灣人恐面臨5成以上財務缺口危機

渣打集團調查，兩岸三地民眾 60 歲時可望達到財富巔峰，其中，台灣受訪者 60 歲時預估財富巔峰值約 87.7 萬美元 (約新台幣 2622 萬元)，其中有約 75% 受訪者將面臨財務缺口，與理想的財富目標有超過 5 成的差距。

根據渣打集團最新發布的《全球財富預期》調查，包括台灣、中國與香港等兩岸三地市場中，根據收入與資產現況、存款、退休基金及投資等多項要素，評估受訪者將在 60 歲時預期擁有的財富巔峰值。

調查發現，台灣受訪者平均財富巔峰預估值為 87.7 萬美元 (折合新台幣 2622 萬元)，略低於全球平均 100 萬美元；另外，香港受訪者平均財富巔峰值可望達 249.7 萬美元，是本次 10 個調查市場中最高者。

如果進一步將台灣受訪者的財富巔峰值與理想生活所需的財富目標相比，台灣有近 75% 受訪者將出現財富缺口，財富預期不足的比例也高於全球平均。

調查也發現，在近萬名新興富裕族群、富裕族群、高資產族群等三種不同財富階段的受訪者中，台灣受訪者主要理財目標主要聚焦在退休、度假以及子女教育，其中有 32% 的台灣受訪者說退休為首要理財目標，其次則為度假 (30%)、子女教育 (24%)；進一步分析台灣受訪者的理財方式，主要偏好存款、股票、股利等。

調查指出，台灣受訪者退休後預期每月可支配金額平均為 1894 美元 (折合新台幣約 57000 元，遠低於其現有收入或是理想退休生活所需；值得注意的是，台灣地區受訪者表示計畫「在退休後仍繼續工作」的比例也高於全球平均。

渣打銀行指出，台灣對於理想退休生活的標準與需求，加上習慣依賴單純的金融產品，恐讓台灣人對於財富預期與實際上出現落差，預期到 60 歲時，僅有 9% 的台灣受訪者有希望達到或是非常接近預期的財富目標，高達 75% 的人與理想的財富目標有超過 5 成的差距。