澳、美兩債利差轉正！澳債正成外資的投資天堂

澳洲央行拒絕接納負利率前景，正使該國成為全球債券管理公司最熱門的目的地之一。

澳洲央行不願考慮實施負利率，這就與其他已開發市場的央行們有著極大區別，也吸引了 PGIM 和摩根資產管理等機構，來到這個規模 4820 億美元的澳洲公債市場。

澳洲 10 年期公債殖利率對美債的利差，在 3 月反轉至正利差，當時聯準會削減借貸成本，刺激人們押注美國利率 2021 年將轉向負利率。

澳債 10 年期值利率減同期美債殖利率之利差 圖片：Bloomberg

目前，澳洲債券「得到了有競爭性的良好支持，它們代表了一個很好的價值儲存庫，與大多數已開發市場相比」，現在投資不需要那麼大的信心飛躍， PGIM 固定收益的全球債券負責人兼首席投資策略師 Robert Tipp 說。投資者應考慮「以核心方式做多澳洲」。

據彭博博巴克萊指數，一個衡量澳洲債券的指標在 G-10 國家中表現最好的，顯示截至 6 月 1 日的第二季度總回報 9%。

澳洲央行承諾將三年期基準殖利率維持在與現金利率目標一樣的 0.25%，這維持了對澳洲債券的需求。這與地區鄰國紐西蘭形成鮮明對比，後者公開討論負利率，還有日本，該國自 2016 年以來基準利率一直低於零。

Kapstream Capital 的投資經理 Raymond Lee 表示：「量化寬鬆措施和澳洲央行對負利率的姿態，正在幫助維持殖利率在正值，這可能對某些人具有吸引力。」

Raymond Lee 正做多三年期的澳元債券，Raymond Lee 說道：「與像紐西蘭這樣的負殖利率觀念的地區相比，甚至像聯準會這樣將殖利率維持在較低水平的美國相比，都具有殖利率優勢。」

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