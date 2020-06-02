南韓計劃推出第3輪預算追加35.3兆韓圜 總刺激規模將超2009年

據《彭博》報導，為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成的衝擊，南韓政府計劃推出第三輪的經濟刺激預算追加，規模高達 35.3 兆韓圜 (約 280 億美元)，創下史上最高紀錄。

南韓青瓦臺政務首席秘書姜琪正 (Kang Ki-jung) 於週二 (2 日)，與保守派「未來統合黨」的選舉對策委員長金鍾仁進行會談，並於會中宣佈，第三輪的經濟刺激預算追加規模將達 35.3 兆韓圜。

南韓政府於先前已推出了第一輪及第二輪的經濟刺激政策，金額總計達 23.9 兆韓圜，若再加上第三輪的預算追加，則總刺激規模將遠超過 2009 年金融海嘯時期的 28.4 兆韓圜。

姜琪正表示，在週三 (3 日) 的國務會議中，將對針對第三輪的預算追加進行決議，並預計於週四 (4 日) 向國會提交。

此外，根據姜琪正的說明，第一輪經濟刺激已執行了 90% 以上，第二輪經濟刺激也已執行了約 95%，並希望能於 6 月份通過第三輪的經濟刺激方案。

針對姜琪正的提案，金鍾仁表示，由於目前的狀況需要投入大規模的財政支出，有必要再次提高預算追加的規模，因此，將審閱第三輪經濟刺激的內容後盡力配合。

南韓政府負債佔整體 GDP 的比重，為已開發國家中最低。為了避免經濟持續惡化，南韓政府正加速擴大政府支出的規模，此外，南韓央行亦於上週的利率決議中，調降利息 25 個基點至 0.5%，創自 1999 年來的最低水位。

南韓基準利率 (圖：Trading Economics)

預期第三輪經濟刺激方案，將用於文在寅總統所計劃推動的「韓式新政 (Korea New Deal)」，並將重點放在人工智能及無線通訊產業的發展。

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