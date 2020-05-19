中、澳貿易緊張若再升級 澳洲紅酒、水果、乳制品恐列報復清單

澳洲政府推動就武漢肺炎 (COVID-19) 疫情起源展開獨立調查，引發中國不滿，繼暫停部分澳洲牛肉進口、對澳洲大麥課徵反傾銷稅後，傳出若兩國緊張關係進一步升級，澳洲進口的紅酒、海鮮、燕麥、水果和乳製品，可能成為中國限制進口的目標。

《彭博社》報導，中國官員已列出了潛在商品清單，可能透過更嚴格的質量檢查、反傾銷調查或提高關稅、增加海關通關程序或延長海關通關時間，或者利用媒體輿論宣傳抵制消費等，但尚未做出最終決定。

中國日前已暫停進口 4 間澳洲屠宰商的牛肉，占澳洲出口中國牛肉的 35%，週二 (19 日) 起，中國再對從澳洲進口的大麥課徵五年總計 80.5% 的反傾銷及反補貼稅。

儘管中國商務部部長鍾山聲稱中、澳正在保持溝通，但在徵收澳洲大麥關稅前夕，中國拒絕接聽澳洲貿易部長伯明罕 (Simon Birmingham)、澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）的電話。澳洲農業部長 (David Littleproud) 表示，澳洲並沒有與中國打貿易戰，實際上，中國對鐵礦石的需求亦有增加，但澳洲將考慮向世界貿易組織提出申訴。

在中、澳兩國貿易情勢進一步緊張的前景下，許多依賴出口到中國的澳洲企業股價下跌，中國市場銷售額占 40% 的 A2 牛奶公司股價下跌 3.9%，而經銷商富邑葡萄酒集團 (Treasury Wine) 則上漲 2.6%

中國是澳洲最重要的出口市場，光是 2018-2019 年，澳洲對中國的農業出口總額就達到約 160 億澳幣 (約 100 億美元)，是 20 年前的六倍；中國同時也是澳洲葡萄酒和乳製品外銷最大的海外市場，同一期間出口金額分別成長至 7.54 億澳幣和 5.64 億澳幣。

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