韓企苦！2019年營收、獲利就已因貿易戰大幅下滑

因受到美中貿易戰火波及等影響，2019 年南韓企業的營收大減，這也造成獲利能力退步。

《韓聯社》週三 (3 日) 報導。根據南韓央行在 6 月 3 日所公布的初步數據，南韓企業在 2019 年的合併營收報年減 1%，而前一年則是 4.2% 的增長。

在美中貿易戰長達一年多的影響下，南韓的出口減少也導致企業營收大減。美國與中國是全球最大的經濟體，同樣也是南韓的最大貿易夥伴。

自 2018 年 12 月起，南韓出口就連續 14 個月出現下滑。不過在華府與北京當局簽署初步貿易協議後，爭端暫時平歇，南韓出口表現也在 2 月時出現年增 4.5% 的數字。

南韓央行表示，汽車及造船業的營收出現成長，而煉油及化學業的營收則出現負成長。還有大多數的非製造業，營收也都轉為負成長。

在營收減少的影響下，南韓當地企業獲利也都較前一年出現明顯下滑。

2019 年南韓企業的平均營業利益率報 4.7%，2018 年的平均則是 6.9%。2019 年的稅前淨利率報 4.0%，2018 年的平均則是 6.4%。

也因為如此，南韓企業的財務穩定性出現惡化，平均的負債權益比率也從一年前的 93.1% 拉高到 95.4%。

從行業別來看，非製造業的債務比率年增 5.1% 至 147.8%，製造業的平均債務比率微幅年增 0.1% 至 63.7%。

初步數字是基於南韓 25874 家的在地企業，其中包含 11281 家的製造商，這些企業也都需接受外部稽核。而南韓央行表示，有 67 萬家企業所參與的更全面報告，也會在今年稍晚時提出。