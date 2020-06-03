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內資軋外資空手 闖關11200？站穩比路過重要

內資軋外資空手 闖關11200? 站穩比路過重要。(圖：AFP)
內資軋外資空手 闖關11200? 站穩比路過重要。(圖：AFP)

美國因非裔之死引發的示威活動遍地開花，但美股並未受到影響，仍隨疫情解封，經濟可望復甦，OPEC 有望延長減產，油價續彈成為推升美股燃料。台股部分，雖然外資昨日僅續買 17 億元，但內資持續守護推升，加權指數昨日收上 11127.93 點，成交值也略放大至 1801 億元。台股今日可望續往 11200 點闖關，但今日有周選擇權結算，仍須留意整數關卡附近震盪，11200 點站穩比路過重要。關鍵密碼為 11184、11221、11252 點。

台股如隨美股開高，開盤直接往 11200 點挑戰，11200 點兩端關鍵哨站為 11184 與 11221 點，必須站穩 11221 點才算收復 11200 點整數關卡。如多方氣勢更強，將有機會續往 11252 挺進，更上層樓續攻 11300 點兩端哨站為 11282 點與 11310 點。但如 11184 點未能守穩，需提防回測 11158 點，而 11111 點與 11084 點則是 11100 點兩端哨站。如再退守，多方回防重點為 11053 與 11026 點。如棄守 11000 點，本波攻勢有熄火疑慮，10953 與 10935 點不宜再失守，否則仍將面臨 10900 點與月線保衛戰。最後防線為 10888 點。

美股費城半導體指數漲幅逾 2%，氣勢最強，因此今日台積電與 IC 設計等電子上游，最好能夠聯手蘋概股等下游同步衝鋒，另外也需觀察新台幣匯率，最好能夠再現股匯齊揚。

另外今日須特別留意成交量能，如成交量能再度爆出 2000 億元以上，大盤 K 線不宜收黑，也不宜留下過長的上影線。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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