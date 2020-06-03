〈台股盤中〉股匯齊揚 權值股登高一呼 大漲150點站上11200點

美股 4 大指數週二全面收紅，日韓股今 (3) 日早盤漲近 2%，台股也跟著水漲船高，台積電、大立光、鴻海、國泰金、富邦金、台塑四寶等權值股勁揚帶動，加權指數開高走高，盤中最高漲 150 點、來到 11277 點，且股匯齊揚，新台幣盤中強升 1 角，顯示熱錢持續回流。

台股加權指數今天開盤上漲 54.59 點，以 11182.52 點開出，股王大立光強漲超過 3%、鴻海也勁揚逾 1%，台積電也反彈重返 300 元大關，其餘如面板雙虎、日月光投控、台達電、國巨、和碩、南亞科、聯電等都強勢表態。

金融股受惠高存股概念，同步扮演多頭急行軍，台企銀、彰銀、上海商銀均上漲超過 2%，玉山金、三商壽、台新金、元大金、中信金、京城銀、國泰金、華南金、永豐金等也都走高超過 1%，推升金融指數強升 1% 挑戰年線。傳產權值股也不寂寞，台塑四寶、中鋼、和泰車、寶成、亞泥、統一等都滿面紅。

除了權值股掌兵符，盤中資金也輪動到防疫概念股，晟德、熱映亮燈漲停，南六也狂飆超過 8%，合世漲逾 7%，中天、亞諾法、國光生、優盛、康那香都強強滾，生技股成交比重更占櫃買超過 15%。

電動車族群也有噴出表現，由於專門從事電動車產業研究的凱恩能源研究顧問公司預估，在特斯拉領軍之下，明年全球電動車銷量有望激增 36%，受此利多激勵，美琪瑪、康普、順德、元隆都飆上漲停，同致、強茂、加百裕也都大漲超過 6%。

整體來說，台股今天百花齊放，預估量也放大到近 2300 億元，量增價漲，且股匯齊揚、權值股領軍，顯示外資持續回補，6 月為股東會召開高峰期，依據過去歷史軌跡，一年一次股東會場合是公司派釋放利多的重要時機，挾著熱錢、台股高殖利率題材，資金行情可期。