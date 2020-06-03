〈台股盤前〉連2天站穩年線 觀察多頭格局能否延續

台股昨 (2) 日在電金權值股聯手走強帶動下，上漲 48.91 點，收在 11127.93 點，創近 3 個月新高，收復半年線。法人指出，台股今 (3) 日為多頭能否延續的關鍵，若大盤持續走高，多頭格局可望持續一段時間，且若能守穩年線，將是疫情爆發以來，首度正式站穩年線之上，後續指數是否震盪創高得看電子權值股表現。

市場消息方面，生技業投資新藥開發再傳捷報，晟德集團轉投資新藥公司加科思敲定重量級新藥國際授權，與全球大藥廠艾伯維達成抗癌新藥 SHP2 抑制劑全球戰略合作協議，授權金額上看 8 億美元，專家推估可能創下大中華區新藥授權金紀錄，也是美中台新藥開發戰略結盟的案例，為產業發展帶來新契機。

美國明尼蘇達州發生一起白人警察壓制黑人造成其死亡，引發全美示威大暴動，市場憂心在美金融機構受衝擊。金管會公布統計，至 4 月底為止，我國金融業在美國總曝險金額高達 8 兆 2856 億元，尤其今年來對美元存款與投資增加，較去年底增加 3809 億元，金管會將密切關注後續發展。

疫情趨緩，國人瘋國旅，國內航空業率先復甦，尤以澎湖航線最夯，6 月華信台北到馬公一天已開 14 班，7 月還要增加，而國內旅行社雄獅、線上旅遊公司易遊網都表示，近期國旅訂機票、訂房人數翻 3 倍以上，可說是爆炸性成長。

蘋果衝刺中國 iPhone 買氣，今年首度以官方形式參加天貓及京東等中國大陸電商平台的 618 促銷活動。據報導，iPhone 在 1 日凌晨開賣 5 小時後，天貓平台上銷售額超過人民幣 5 億元，京東銷售額則是去年同期的 3 倍。業界解讀，蘋果 iPhone 熱銷有助降低庫存，也為迎接疫情散去後的買氣暖身。

國內被動元件龍頭國巨宣布，與台灣銀行等 22 家行庫，完成簽訂 5 年期 485 億元聯貸，參貸金額較原先規劃額度超出近 6 成，是台灣被動元件產業史上最大規模，也是近 2 年台灣企業最高聯貸額度。

國泰證期經理蔡明翰指出，台股已連續 2 日站穩年線，為疫情爆發以來第五度站上年線，前四次站上年線 1 至 2 天後，均再失守年線，若今日能守穩年線，從技術面來看，等同正式站穩年線之上。

蔡明翰認為，今天為台股多頭能否延續的關鍵，若大盤持續走高，多頭格局可望維持一段時間，而後續資金趨勢可能有較大變化，防疫概念股將呈現弱勢格局，電子權值股可望續強，有助未來指數持續震盪創高。