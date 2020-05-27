大客戶挖牆角、建自主晶片團隊 聯發科營運恐有壓

美中貿易戰戰火持續延燒，中國手機品牌廠為避免再遭美國禁令干擾，開始建立自家晶片開發、製造能力，日經英文版報導指出，OPPO 找上聯發科 (2454-TW) 前共同營運長朱尚祖，協助建立一個自主晶片團隊，市場更傳 VIVO 也將跟進，聯發科的兩大客戶開始建立自主晶片，甚至連前大將都客戶挖搶角，提高主導性的意味濃厚，聯發科訂單與營運恐因此受到影響。

日經報導，美國打壓中國科技業後，部分中國科技廠就積極建立自主團隊，降低對美商與外廠的依賴度，其中 OPPO 動作頻頻，直搗黃龍挖聯發科牆角，找上前大將朱尚祖，建立一個晶片團隊，除了朱尚祖，挖角對象還包含小米、高通，甚至華為旗下的海思員工。

日經指出，OPPO 意識到，做為手機品牌大廠，具備自主晶片開發、設計能力，才能對供應鏈具備更高的主控權，避免美國的干擾。

業界人士指出，IC 設計的競爭環境中，只要找對主事者，就有機會加快建置腳步，縮短學習曲線，OPPO 做為聯發科的主力客戶之一，找上朱尚祖建團隊，跳級開發的意圖相當濃厚。

另外，市場也傳，VIVO 也將跟進，計畫建置一組自製晶片團隊，並與三星結盟，未來三星將協助 VIVO 開發相關 5G 晶片。

由於 OPPO 與 VIVO 都是聯發科的前幾大客戶，兩大客戶積極提高自主晶片開發比重，恐影響聯發科未來訂單動能。

可預期的是，OPPO 未來將依循華為、三星模式，將高階機種晶片交由自行設計，等同於聯發科近期積極發展的高階市場將再度縮小。

聯發科方面不對市場傳言評論，不過聯發科董事長蔡明介多年前對此問題就指出，客戶建立自主晶片團隊是大勢所趨，聯發科能做的就是盡量滿足客戶需求，擴大各種不同客戶、應用產品層面與數量。