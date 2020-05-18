〈美強化華為禁令〉擴大封殺程度 聯發科受惠有限

美國工業與安全部 (BIS) 祭出最新規定，限制使用美國技術及設備的廠商出售給華為，供貨華為前也必須取得許可證，形同對台積電 (2330-TW) 出貨華為下了緊箍咒，晶片大廠聯發科 (2454-TW) 由於手機晶片多採台積電先進製程，恐也因禁令受影響，無法因此受惠華為轉單。

聯發科今日早盤股價強攻漲停，市場一度看好未來潛在受惠機會，不過漲停驚鴻一瞥，股價隨即收斂漲幅，午盤前漲幅力守 7%。

美國去年 5 月將華為列入貿易黑名單，部分供應商須申請許可證，才可向華為出售產品，但因法律效力仍無法管制海外供應商，因此美國轉向調整法規方向，從技術含量著手，包括使用美國設備、技術，都被納入法規範圍中，期望藉此管制海外供應商。

華為旗下的海思高階處理器，向來仰賴台積電生產，包括消費性手機晶片、5G 基地台晶片，但台積電設備仍多採應材 (Applied Materials)、科磊 (KLA)、科林研發 (Lam Research) 等美系大廠設備與軟體元件，此次新規定也形同限制台積電出貨華為；美國官員也證實，無法保證台積電可出貨給華為。

華為旗下海思出貨受限，部分人士認為，華為將透過向聯發科下單，力保既有市占，同時，因中國揚言反擊，更點名高通 (QCOM-US) 等美國大廠，擬將其列入不可靠實體清單，華為在處理器的選擇相當有限，聯發科可望是最佳選擇。

但法人指出，聯發科 5G 晶片不論是天璣 1000、天璣 800 系列，均採用台積電製程，在採用源自美國設備及技術的基礎下，聯發科能獲華為轉單空間相當有限。

另外，即便華為手機市占下滑，三星、OPPO、Vivo、小米等其他大廠也因具備自產晶片能力，甚至可能繞道向高通採購，聯發科能否直接受惠，法人認為，仍有待觀察。