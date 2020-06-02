富邦壽3.5億獎勵業務員全數投入國旅 兩大金控挹注7.9億元振興

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，為刺激國內經濟，政府振臂高呼鼓勵民眾國內旅遊，繼國泰金 (2882-TW) 宣布年度旅遊預算逾 4.4 億元全數投入國旅後，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (2) 日也宣布，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達 3.5 億元，力挺國旅，兩大金控合計就將為振興國旅挹注 7.9 億元活水。

富邦人壽為響應政府經濟方針，多管齊下以實質行動活絡台灣消費市場，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達 3.5 億元，預估超過 4500 人 (含親友眷屬) 投入國內旅遊、促進消費，且一年一度的績優業務員表揚大會，也特別結合誓師大會改於 7 月上旬起分北中南共舉行六場活動，富邦人壽以行動力挺國旅，加入台灣後疫情階段刺激經濟的行列。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，步入後疫情時期，民眾已陸續回歸日常生活，而國人更期待台灣經濟能儘快從疫情中復甦，身為台灣第一壽險品牌，富邦人壽傾力活絡消費、提高內需成長動能，每年富邦人壽為表揚績優業務員，不只舉辦大型年度績優業務表揚大會，也會安排獎勵旅遊行程，今年雖因疫情打亂活動，不過公司予以業務員績優表現的獎勵金和旅遊金不減、激勵旅遊持續轉於國內舉辦。

陳俊伴表示，今年度績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊總費用達 3.5 億元，藉由企業拋磚引玉之影響力，鼓勵公司所有同仁與民眾一起走訪台灣各地，共同支持國內經濟。

富邦人壽表示，國內獎勵旅遊由公司統一規劃並委由合作旅行社承辦，行程涵蓋北中南東，供全台富邦人壽績優業務員選擇，人群所到之處亦是商機所在，此舉可望能有效帶動旅遊觀光、飯店餐旅產業鏈。

同時，一年一度的績優業務員表揚大會通常會選定在一城市舉辦，今年因疫情關係，且為提升國內地方消費而調整活動形式，特別結合誓師大會改於北中南共舉行六場活動，表揚績優業務員之際，亦能為場地租借、宴會餐飲業注入消費能量，提升地方消費能量、加強消費力道。

不只富邦人壽，為了振興低迷許久的國內景氣，國泰金控董事長蔡宏圖心繫新冠肺炎疫情對全球造成的影響，除響應政府政策落實防疫措施，在國內疫情逐漸趨穩下也率先鼓勵霖園集團旗下所有企業員工，用實際行動，將原定每年編列的員工獎勵國外旅遊預算全數投入國內，集團旗下 16 家公司的年度員工旅遊、績優獎勵國內外旅遊、職工福利會的旅遊金等年度預算逾 4.4 億元，逾 5 萬多名員工，也以實際行動支持國旅。