台灣連50天本土零確診 擬設專有動線開放旅客轉機不入境

台灣今 (1) 日新增 1 例新冠肺炎境外移入個案，但仍維持連續 50 天本土零確診的紀錄。針對台灣是否開放國際旅客轉機不入境，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥透露，已請民航局協調桃機公司本周提出專有動線，可望考慮開放。

針對今日新增的境外移入個案，指揮官陳時中表示，這名 50 多歲女性今年 3 月至美國出差，5 月 18 日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，21 日出現嗅覺喪失情形，31 日返國入境時主動通報，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

陳時中說明，由於案 443 入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，已將前後兩排旅客 37 人列為居家隔離接觸者。

此外，針對長榮航 (2618-TW) 董事長林寶水呼籲開放轉機，但旅客不入境，陳宗彥回應，由於過去沒有疫情，轉機客與入境客會混在一起，因此，上周跟民航局開會討論，協調由桃機公司盤點，是否能規劃出專有通道。

陳宗彥表示，希望桃機公司在本周提出專有動線，就可以考慮開放台灣轉機，讓航空公司進一步辦理相關業務。

國內目前累計 443 例確診，除了 7 例死亡，已有 427 人解除隔離，換言之，僅 9 人仍在住院隔離中。國際疫情方面，重心逐漸轉向巴西、印度等開發中國家，全球累計超過 619 萬例確診，死亡人數達 37.1 萬人。