蘇揆：現金紓困已發放700億元 下周說明振興券

行政院長蘇貞昌今 (29) 日前往立法院報告施政方針及備質詢，蘇揆表示，相關紓困措施上路 1 個多月以來，已發放約 700 億元現金，協助近千萬名國人度過疫情難關，接下來，振興方案也將陸續啟動，下周二 ( 6 月 2 日) 將會對外說明振興券措施。

蘇貞昌表示，在防疫工作之外，政府大力紓困，從「發現金、助貸款、減負擔」三路並進，截至目前，現金紓困部分，已發放約 700 億元，協助 380 萬名弱勢民眾，保住 3 萬多家廠商免於倒閉，34 萬名員工免於失業。

在各項紓困貸款方面，已核准超過 7600 億元，幫助 70 萬個人或企業度過難關，也讓 500 多萬個家庭減輕相關負擔，僅一個多月時間，政府已幫助近 1000 萬名國人度過難關。

與此同時，政府也加速擴大公共建設，並吸引國內外廠商投資台灣，帶動內需產業發展，為經濟注入活水，希望台灣成為亞洲、甚至全球復甦最快的國家，台灣第 1 季經濟成長達 1.54%，穩居亞洲四小龍之首，國際對台灣的投資環境深具信心，這都是未來台灣經濟發展的重要利基。

外界相當關切振興方案何時啟動？蘇貞昌表示，振興券相關措施將在 6 月 2 日向國人報告，目前仍在規劃盤點中，尚未完全定案，並強調「好用、好領、好刺激」三大原則。

蘇貞昌指出，台灣疫情持穩，如果在 6 月 7 日前，也就是 4 個潛伏期滿後，沒有出現大規模社區感染，就會在「邊境風險嚴管，國內鬆綁」的原則下，擴大開放民眾正常生活。

至於邊境管制何時開放？衛福部長陳時中指出，目前國際情勢仍嚴峻，專家小組正在研議有限度開放，特殊情況者將使用國與國的認證，再加上 5 天、3 天、3 天連續採檢，陳時中強調，邊境仍要嚴管，但也會兼顧到經貿的往來。

針對中國通過香港國安法議題，蘇貞昌表示，面對資金、企業因政治變化受到壓力，會產生各種變化，蔡總統早已指示提早做好準備，提供港人必要的人道協助，並指出香港人才、資金豐富，如果要往外出走時，台灣相當歡迎，也做各種準備。