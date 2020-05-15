美時Q1純益年減逾5成 EPS 0.54元 仍看好全年藥品出貨

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (15) 日公布第 1 季財報，因匯兌損失，部分藥品因市場變動影響價格下滑，單季稅後純益 1.32 億元，季減 5.04%、年減 54.1%，每股純益 0.54 元，美時認為，戒毒癮用藥在美國市占率持續成長，估該產品今年全年出貨量將超過去年。

美時第 1 季營收 19.63 億元，季減 37.24%、年減 10.1%；毛利率 45.9%，季增 8.37 個百分點、年減 3.5 個百分點；營利率 14.9%，季增 6.93 個百分點、年減 5.5 個百分點；稅後純益 1.32 億元，季減 5.04%、年減 54.1%，每股純益 0.54 元。

美時表示，戒癮用藥因備貨時間差、市場變動造成藥品價格下滑，營收貢獻約 3.69 億元，年減 37.1%，不過戒癮用藥在美國市占率已攀升至 33%；從地區來看，儘管第 1 季受到新冠疫情影響，亞太區業務仍持續穩定發展，加上新品上市，韓國及台灣業績年增 5%。

其他藥品研發方面，美時指出，已在亞太市場取得 4 項新藥證，此外，在台灣取得軟膠囊學名藥 Enzalutamide 的首個暫定審查核可 (tentative approval) 通知，目標 2021 年在台灣推出該藥品。