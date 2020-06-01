〈陸股盤後〉雨過天晴？上證衝破2900點 創2個半月新高

美國總統川普針對「港版國安法」祭出的制裁力道不如外界預估，利多消息帶動週一 (1 日) A 股三大指數全面大漲，上證指數成功收復 2900 點整數關卡，雖然上證在年線附近遭到賣壓，略有壓回，但整體而言 A 股三大指數仍收在週一 (1 日) 高點，此外外資更大買逾百億人民幣，已連續六個交易日買超。

盤面上，市場人氣明顯回溫，各產類全數上揚，滬深兩地市場逾百檔個股呈現漲停，當中以消費性電子、證券等類股表現最亮眼。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證指數收盤上漲 2.21%，收報 2915.43 點，創 3 月 24 日以來最高漲幅；深證成指大漲 3.31%，收報 11102.15 點；創業板指大漲 3.43%，收報 2158.22 點。週一 (1 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7616 億元，較前一個交易日上漲 33%。

北向資金進出方面，週一 (1 日) 北向資金共買超人民幣 104.86 億元，其中，滬股通買超人民幣 39.9 億元，深股通買超人民幣 64.96 億元。北向資金已連續 6 個交易日買超，買超金額合計達人民幣 257.33 億元。

產業消息

中國政府掌管的「大基金」有意再加碼投資中芯，反映中國政府扶植半導體產業的決心，該消息刺激半導體板塊大漲，科創板聚辰股份飆漲 13.6%、揚傑科技則漲停作收、安集科技大漲 8.5%、三安光電大漲 7.8%。

T+0 交易制度可望重啟，加上今日成交金額躍升，帶動證券類股走勢，中銀證券、紅塔證券均出現漲停，中信建投大漲 6.3%、中國銀河大漲 4.7%、申萬宏源大漲 4.4%、海通證券大漲 4.1%。

法人觀點

市場分析指出今日陸股有不少利多，首先就是美國制裁力道不如市場預期，原先外界擔心美國針對「港版國安法」可能對中國祭出新一波的貿易制裁，但美國只取消香港特殊地位，再來就是上證考慮恢復 T+0 交易制度，另一個則是財新公佈的製造業 PMI 重回 50 之上，反映出中國基本面有好轉跡象。

不過，以現階段來看，指數走向仍有許多不確定性，投資人需當心突如其來的回檔，特別是美中之間的摩擦可能帶給市場負面衝擊，建議穩健投資人在指數反彈一定的幅度後可適度減碼，至於尚未進場的投資人則繼續保持觀望。