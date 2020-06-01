LG Display廣州廠啟動 下半年起供應OLED電視面板

外電報導，南韓電子大廠 LG 電子 (LG Electronics) 將於 6 月份發布全球首款 48 吋 OLED 電視，新電視的面板將由旗下 LG Display 在中國廣州的工廠供應，分析師指出，該公司的廣州廠在去年 8 月份竣工，在經歷了十個月的延宕後，終於將進入量產階段。

LG 電子一位高管表示， LG Display 在中國廣州的工廠正在向 LG 電子供應 48 吋 OLED 電視的面板，儘管廣州廠尚未開始大規模生產 OLED 面板，但量產已經在進行當中，LG Display 表示將在 6 月內完成廣州廠的量產系統。

由於產品良率下降的緣故，LG Display 的廣州廠一度關閉。隨後受到新型肺炎疫情爆發的影響，恢復運作的時間推遲到 2020 年初。LG Display 最終決定在今年下半年開始量產 OLED 面板。為此，該公司在今年 3 月和 5 月兩次通過包機方式，將總共 500 名工程人員送到該工廠。

許多產業專家預期，大型 OLED 面板的全球供應量將在 2020 年下半年大大增加。如果 LG Display 廣州廠每月面板生產量可達到 6 萬塊，共 13 萬片玻璃基板，產量將比南韓坡州廠的每月生產 7 萬塊面板高出幾乎一倍，這也將解決 OLED 面板供應短缺的問題。

據市場研究公司 Omdia 預測，OLED 電視市場預計將從 2018 年的 251 萬台迅速增長到 2020 年的 350 萬台，並在 2022 年成長至 700 萬台。由於技術壁壘高，LG Display 是目前全世界唯一的大型 OLED 面板生產商。

隨著新工廠的營運，LG Display 將能夠穩定地向包括 LG 電子、日本索尼、中國小米和華為在內的 19 家 OLED 電視製造商穩定供應 OLED 電視面板。業內人士表示，因此，OLED 電視市場將有望快速增長。

廣州廠的量產也有助於對將在 2020 年發布曲面和小型 OLED 電視廠商的供應。由於 LG Display 廣州廠利用多模玻璃 (MMG) 技術能夠可將面板切割成各種尺寸，並生產 55 吋、65 吋和 77 吋的 OLED 面板，因此有助於更多的產品製造。