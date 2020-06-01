香港4月零售銷售下跌36% 呈連續15個月衰退

香港政府於週一 (1 日) 公佈 4 月份的零售銷售額年率，報年減 36.1%，呈現連續 15 個月衰退的趨勢，顯示由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及抗議示威活動的影響，導致香港的零售業深陷泥沼。

香港 4 月份的零售銷售額衰退 36.1%，報 241 億港幣 (約 31.1 億美元)，零售銷售額於 2 月及 3 月分別大幅衰退 44% 及 42.1%。

香港零售銷售額增長率 (圖：Bloomberg)

另外，零售銷售量則於 4 月份下滑 37.5%，衰退幅度較 2 月份的 46.7% 及 3 月份的 44% 趨緩。

香港政府表示，雖然 4 月份的零售表現較 3 月好轉，且新冠疫情也已經趨緩，但零售業的景氣仍面臨相當大的挑戰，且訪港觀光客人數亦持續下滑。此外，由於就業市場景氣低迷，預期亦將持續對消費者的情緒造成重創。

今年前 4 個月的零售銷售額，較去年同期下滑了 35.3%，零售銷售量則報年減 37.1%。根據香港零售管理協會預估，至今年底為止，大約有 1.5 萬間的零售店家恐將面臨倒閉的危機。此外，香港於 Q1 GDP 大幅衰退 8.9%，創下史上最嚴重的單季衰退。

香港 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

香港 4 月份的觀光客人數暴跌 99.9% 至 4125 人，衰退幅度較 3 月份的 98.6% 加劇。此外，來自中國的訪港人數亦下降至 3000 人以下，較 2019 年 1 月份的高峰 550 萬人大幅滑落。

由於珠寶、鐘錶等奢侈品的銷售相當仰賴中國觀光客的購買力，因此，觀光客人數的暴跌導致此類商品的銷售於 4 月份下跌 76.6%，於 2 月份及 3 月份則是分別下滑了 78.5% 及 75.3%。

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