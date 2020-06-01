〈台股盤後〉電子、權值股帶頭 股匯齊揚蓄勢挑戰半年線

台股今 (1) 日出現價量齊揚走勢，電子、權值股力撐下，收盤指數報 11079.02 點，上漲 136.86 點或 1.25%，成交值 1663.98 億元，其中以股王大立光 (3008-TW) 表現最為突出，收盤 大漲 6%，站上 4000 元大關。

權值股台積電 (2330-TW) 收盤也上漲 1.25% 或 3.5 元，收盤報 295.5 元，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.4 元，報 76.2 元。

台股今日早盤大漲逾 100 點，台幣兌美元隨之也爆量走升，升逾 1 角、再度突破 30 元整數關卡，根據台北外匯經紀公司報價，1 日早盤台幣兌美元升值 1.24 角，暫收 29.908 元，成交量 8.44 億美元。

台股今天早盤開在 10971.4 點，也為盤中最低點，最高 11109.29 點，收 11079.02 點，上漲 136.86 點或 1.25%，成交值 1663.98 億元。

今天台股 50 大權值股全數維持紅盤上，其中，正新漲幅最高 4.5%，和泰車漲近 4%，豐泰漲逾 3.5%，大立光、元大金、台塑化、合庫金、中租 - KY 均漲逾 2%，永豐金、華南金、台新金、光寶科、彰銀、台達電、日月光投控和國巨等漲 2% 上下，為台股提供了強勁動力。

外資今天發出報告，看好欣興 (3037-TW) 後市，欣興並以漲停作收。

證券分析師黃漢成說，以今天台股走勢價量齊升，估外資在台股買超金額應在 100 億元以內，陸續公布的上市櫃公司 5 月營收也仍值得注意

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股目前走勢及技術線型格局偏多，將蓄勢向上挑戰半年線 11128 點。