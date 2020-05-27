年輕散戶趕錢進台股 逾3成投資新鮮人參與定期定額

3 月下旬台灣央行將基準利率降至歷史低點，「台股定期定額」就成民眾投資新寵，國泰證今 (27) 日統計，定期定額扣款占比最高的族群是 31 至 40 歲，且忙於工作無暇看盤的社會中堅分子，其次是 21 至 30 歲初入職場的社會新鮮人及年輕族群，新手投資人參與比例也超過 30%，顯示「台股定期定額」越來越受年輕族群歡迎，有助台灣資本市場朝年輕化發展。

據證交所統計，4 月券商台股定期定額扣款金額再創新高達 11.26 億元，連續 2 個月單月突破 10 億元，顯示有越來越多的民眾透過小額存股累積財富。

由於定存利率降低，導致資金轉向理財活動，在央行統計的最新數據中，4 月證券劃撥餘額創高，且散戶成交比重衝上 63.6%，創 2014 年 1 月以來新高。

看準年輕散戶的投資需求，國泰證自去年 8 月起即推出每筆最低申購金額只要 1000 元的入門款投資方案，現已將投資標的範圍擴大至台灣前 50 大市值股票、MSCI 成份股的 79 檔個股、14 檔美中台 ETF，共 93 檔不同投資屬性標的供投資人選擇。

國泰證指出，觀察客戶輪廓發現，目前有高達 70% 客戶的每筆扣款金額落在 1000-3000 元之間，每月扣款金額在 5000 元以內的投資人也超過半數。