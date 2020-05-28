〈台股盤中〉資金行情無法擋 防疫、解封概念吸市場目光

台股今 (28) 日在 11000 點以上震盪，證券分析師張陳浩指出，防疫、解封兩大題材各有表現，加上全球貨幣大寬鬆推升的資金派對，指數一度衝上 11087 點，創 2 個月來新高，不過個股實質獲利表現能否支撐股價，則有待考驗。

台股早盤開 11040.62 點，最高 11087.53 點、最低 11027.14 點，上半場指數多空交戰狹幅震盪，全場成交值預估 1500 億元。

針對今天台股走勢，張陳浩指出，台股今日防疫、解封兩題材各有表現，受惠全球貨幣寬鬆帶來的資金派對，紡織、遊戲、口罩、營建、觀光等類股皆強勢表態，市場期待解封後的報復性消費力道。

分析師黃漢成說，台股受制均線反壓狹幅震盪，蘋果概念股因即將進入需求旺季而走強，加上蘋果全球門市逐一恢復營業，等於宣告解封，相關概念股玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 等表現不俗；另外，鈊象、大宇資等遊戲股，受惠暑假即將到來，新產品上市迎商機，股價也強勢。黃漢成說，電子股趨勢上，要注意 DRAM 市場需求逐步轉強。

至於權值股包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，今日早盤平盤附近狹幅震盪。