〈MIC產業研討會〉劉揚偉：6月底、7月初疫情影響可望舒緩

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉行春季線上研討會，邀請產業界大老談疫情對產業、經濟影響，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉在會議上表示，預期疫情將在 6 月底、7 月初舒緩，但經濟復甦程度還要觀察各國解封後，消費端復甦狀況。

劉揚偉表示，依照目前情況，研判疫情可能在 6 月底、7 月初舒緩，但衝擊程度廣大，爆發時影響供應鏈，後續各國封成鎖國開始造成消費需求面問題，預期將改變未來供應鏈發展，而美中 G2 情勢變化，將牽動後續供應鏈布局。

針對未來全球變化，劉揚偉指出，預期過去集中少數國家的世界工廠將不再出現，轉朝向區域化生產、區域製造體系發展，因在二次世界大戰後，各國政局趨穩定，便開始發展經濟，像美國也逐漸看重製造，新興國家也看到這樣的趨勢。

疫情衝擊下，劉揚偉表示，從需求面觀察，雖然消費者對未來信心因疫情影響降低，但也帶來正面因素，包含伺服器、在家辦公、在家娛樂等需求強勁，對產業來說，疫情帶來綜合性影響，關鍵仍是消費者信心何時恢復。

電電公會理事長李詩欽則認為，疫情影響趨緩關鍵還是在美國，從數據來看，美國每日確診人數占全球近 2 成，中國則已降到 2%，因此美國仍是關鍵。