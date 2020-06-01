〈台股盤前〉川普出手未直擊美中核心議題 有機會再戰萬一關卡

台股歷經 4 月大漲千點激情，5 月在外資大賣台股達 1517.1 億元之下，轉趨震盪格局，全月下跌 49 點，收在收 10942 點，指數失守年線 10982 點，法人表示，美國總統川普擬取消香港優惠待遇，不過，最受注意的開徵關稅或制裁大陸等美中核心議題並未提及，隨著全球陸續解封，有機會再戰萬一關卡。

外資 5 月大舉賣超台股 1517 億元，創歷年同期新高，從以往經驗來看，隔月也常出現短期回補持股動作，權值股有望吸金，台積電 6 月 18 日將除息 2.5 元，外資進出動向將成為市場關注指標。

今天觀盤重點，因應美國擴大封鎖華為，台積電通知設備協力廠，決定延後 5 奈米擴建及 3 奈米試產腳步至明年首季，較原訂時程延長兩季，已有多家台積電設備供應商收到通知暫停設備交貨；此是否影響台積電今天台股表現值得關注。

鴻海接受專訪傳出未來集團將轉型升級，投資以「3+3」新產業與新技術，包括電動車、數位健康、機器人、AI、半導體、5G／6G 為核心，鴻海表現備受期待。

新冠肺炎疫情蔓延導致各國祭出封城鎖國政策，第一季消費性電子產品物流受阻，也導致 DRAM 的位元出貨受到影響，所幸 DRAM 市場庫存已降至季節性安全水位以下，上游原廠無意降價出貨，加上 4 月以來各國陸續宣布工廠復工及重啟經濟，5 月 DRAM 合約價小幅調漲，8GB DDR4 模組合約均價達 28.5 美元，創下 1 年來新高。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段從心理面來看，市場關注的是指數來到萬一附近，接下來景氣復甦狀況，是否能成為支撐；另外，接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點，加上華為禁令以及衍生出的美中關係變數，在在增添市場的不確定性。不過，充沛的資金環境，確實對台股後市形成較強的支撐力道。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股基本面不差，除了中美貿易關係出狀況，連帶影響上游手機晶片等大廠出貨使科技股表現轉弱；基本上，儘管外資無大幅流入，但今年以來台灣防疫在國際上有目共睹，內資包括大企業庫藏股、大戶、法人主力撐盤，使台灣股匯債市仍較國際市場抗震，相對競爭國家穩健，而台灣於科技與醫療類產業勝出，資本市場中長期仍維持看好。