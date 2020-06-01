〈MIC產業研討會〉估台今年台半導體產值年增優全球 IC設計有庫存調節壓力

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (1) 日舉辦線上研討會，MIC 指出，由於疫情衝擊，全球半導體成長不如預期，成長動能也遞延 1 至 2 季，估今年全球市場規模微增 1.2%，台灣因先進製程帶動、銷售單價提高，產值估達 2.45 兆元，年增 1.7%，略優全球平均，不過晶圓代工、IC 設計等產業，下半年疫情衝擊將逐步顯現，IC 設計業更可能面臨庫存調節的壓力。

另外，資策會預估的數據，相比工研院 5 月底公布台灣可年增 4% 至 5.7%，仍相對保守。

MIC 表示，台 IC 製造業雖受到疫情衝擊，但晶圓代工因具備生產週期長，且客戶掌握度高，上半年營收影響輕微，預期下半年或明年才有較明顯的降幅，IC 設計業可能在下半年面臨庫存調節問題。

至於 IC 封測，受惠 5G 通訊商轉、疫情衍生的數位經濟商機，今年仍可維持正成長；記憶體則因終端需求下滑，預期下半年價格將有下滑壓力。

MIC 觀察，今年全球資訊市場短期有遠端硬體需求，但因產品成熟且消費者的換機周期延長，預計未來 5 年市場將趨於停滯，估今年台灣筆電、桌機與平板電腦出貨皆下滑，桌機與平板電腦出貨分別下滑 9.4% 與 5.1%，而筆電則下滑 4% 至 8%。

另外，MIC 產業顧問楊中傑指出，今年全球各區 GDP 普遍負成長，消費者與企業傾向節省開支，若未來疫情受到控制，遠距辦公與教學的急迫性也會降低，筆電出貨更將轉弱。

MIC 相對看好台灣伺服器，預期受惠雲端應用服務，及數位轉型需求提升，出貨將年增 3.9%；楊中傑指出，短期內雲端需求只增不減，有助伺服器代工業，且美中貿易戰影響，伺服器產能持續回台，在疫情受到控制下，組裝無虞，有機會促使台廠增加本土比重。

不過，楊中傑提醒，未來仍需觀察兩關鍵，一是上游伺服器零組件是否會受中國疫情復燃，產生斷鏈風險；二是伺服器是否因第二季提前備貨，導致下半年傳統旺季出貨不旺。



針對後疫情時代的全球資訊產業鏈轉變，楊中傑表示，美中貿易戰在疫情攪局下增添變數，資訊產業鏈來到轉折點，市場需關注今年美國大選，若美國新政府上台，美中關係和緩、走向合作，供應鏈也可回歸正常轉移。

不過，若美中在大選後持續對抗甚至升級，美國恐將持續利用關稅與跨國合作，推動供應鏈從中國移出，而中國政府將以政策保留產業聚落，並鼓勵升級至下一階段，後續需觀察半導體是否走向兩套生態系統發展。