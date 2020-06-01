台新投信新興短期高收益債券基金 獲准成立

今年來全球面臨油價崩跌、新冠肺炎等連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，另一方面，在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，市場利率來到歷史低水準，投資人同時面臨「低利」及「高波動」二大難題、台新投信特別推出台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，獨家提供完整的「YES」解決方案，解決投資人當前二大難題，已於 5/28 獲主管機關核准成立。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，台新新興短期高收益債券基金具有「YES」三種特性(High Yield 高收益債、Emerging Corporate Bond 新興市場公司債、Short Duration 短天期債券)，新興短期公司債波動度較傳統債券基金來的低，約為一般新興公司債的 50%、美國高收益債的 30%，收益率相較其他債券種類也不遜色，結合低波動與息收較佳優勢，可望解決當前投資難題。

尹晟龢指出，相較於過往，新興市場國家體質持續改善，新興國家企業「負債佔稅前息前獲利比率｣於 2019 年底為 1.5 倍，低於成熟國家企業的 2.5 倍，反應新興國家企業財務健康程度優於成熟國家企業。此外，新興市場公司債發債標的非常多元化，有助於分散投資風險，避免過度集中單一標的，另一方面，有較高信評及較低存續期間的新興市場公司債，在新冠肺炎大爆發的時期，反而是相對安全的區域，加上債券收益率高，是現金很不錯的資金避風港。

新興短公司債發現收益與波動之間絕佳甜蜜點

資料來源: 彭博資訊，新興短天期公司債、亞債、新興主權債和新興公司債採 JP Morgan 指數，美國投資級債、美國高收益債、新興市場當地貨幣債採美銀美林指數，台新投信整理，到期殖利率截至 2020/3/20，年化波動度為過去十年周資料，資料期間 2010/3/21~2020/3/20

【本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效】【統計資料僅供參考，不代表未來績效保證。】

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