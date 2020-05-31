〈台股風向球〉直升機撒錢行情有望打破「6絕」魔咒

過去一周內資無畏香港議題和美中兩強緊張情勢增溫，鐵了心捍衛台股，周線收漲 131 點，周 K 連 2 紅，周五川普最新發言也未對中國祭出新制裁，推升費城半導體指數周漲幅達 2.8%，法人認為，台股電子股可暫時鬆口氣，行情有望再推進，尤其疫情過後不論電子或傳產拉貨需求加溫中，6 月開始的第一周有機會擺脫「6 絕」魔咒。

不過，此模式仍建立在美中關係惡化情勢緩和的基礎上，由於川普日前還曾揚言「全面切斷與中國關係」，加上美國因種族問題部分城市暴動中，盤面仍有不確定性，作多仍需謹慎因應。

法人指出，美國聯準會直升機式重手撒錢，掃除了國際政治面的不確定陰霾，加上全球疫情已逐漸獲控制，5 月台股僅小跌 49.98 點，月線連 2 紅，打破「5 窮」緊箍咒，進入 6 月後，由於疫情過後拉貨需求可望湧現，的確有機會擺脫「6 絕」魔咒，但仍建立在美中關係惡化情勢緩和的基礎上。

原本市場憂心川普政府會對中國採取更嚴厲的經濟制裁措施，但川普僅宣布取消對香港的特殊待遇並退出世衛 (WHO)，而未提及新冠稅，短期貿易戰擴大的緊張情緒緩解，法人解讀，川普為了拚連任，短期應不至於加大貿易戰力道二次重傷美國經濟，至於如何處理美國目前種族對立問題，則有待觀察。

籌碼面來看，外資還是賣壓主要來源，一周來在集中市場賣超逾 80 億元，所幸投信和自營商合計買超 60 億元，再加上 4 月以來作為螞蟻雄兵的散戶持續積極進場，形成堅實的內資買盤，法人提醒，今年報稅首次延後繳款 1 個月至 6 月底，不排除 6 月將見部分提款賣壓，加上法人季底結帳，恐將成盤勢震盪加劇的另一影響因素。

本周開始，上市櫃業者 5 月營收陸續公布，加上進入股東會旺季，包括精測、群聯、台化、國巨、奇力新、美食 - KY 和遠雄等都將登場，預料個股表現將更趨於兩極化。

就技術面來看，大盤主要下方支撐月線逐漸上揚，不過季線和半年線仍維持下彎，加上台股近來雖陸續有衝破萬一關卡，惟已連 3 周收周線都是無功而返遭壓制 11000 點之下，顯示上檔整理賣壓重，再加上美中情勢雜音不斷，要真正站穩萬一大關，仍有待時間整理，選股不選市雖是老生常談，但仍是目前盤面主軸。