盤前財經大事搶先讀2020年06月01日

今日操盤前瞻

中國 5 月財新製造業 PMI

美國 5 月 ISM 製造業 PMI

法說會：三商壽

除權息：創意

〈友訊經營權之爭〉股東常會確定不延期 公司派決議維持 6/15 召開

網通大廠友訊 (2332-TW) 昨 (31) 日公告，為避免投資人對股東會日期有所疑慮，董事會決議，股東常會維持 6 月 15 日召開，而友訊市場派也將在 6 月 1 日召開股臨會。閱讀全文...

〈台股風向球〉直升機撒錢行情有望打破「6 絕」魔咒

過去一周內資無畏香港議題和美中兩強緊張情勢增溫，鐵了心捍衛台股，周線收漲 131 點，周 K 連 2 紅，周五川普最新發言也未對中國祭出新制裁，推升費城半導體指數周漲幅達 2.8%，法人認為，台股電子股可暫時鬆口氣，行情有望再推進，尤其疫情過後不論電子或傳產拉貨需求加溫中，6 月開始的第一周有機會擺脫「6 絕」魔咒。閱讀全文...

〈Q3 投資展望〉美中角力蠢動電子族群氣弱 台股靠非電族群撐場

儘管疫情有逐漸趨緩跡象，但隨著美中角力大戰再起，恐將替下半年企業獲利變數增添不確定因素，專家提醒，扮演台股支撐主力的電子族群需留意貿易戰走勢，非電族群則可望在需求復甦拉抬下反彈。閱讀全文...

分析〉一文看懂：後疫情時代全球產業鏈如何重組？

今年突如其來的新冠肺炎 (COVID-19) 爆發為全球經濟帶來一計重拳，而疫情影響導致供應鏈一度出現斷鏈危機，加上美中科技戰增溫，考驗著跨國企業對產業鏈的管控能力。閱讀全文...

〈分析〉美公司債規模攀至 1 兆美元 降評潮卻正在路上

為了因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成的衝擊，美國企業於今年大舉發行公司債，以減輕公司的財務壓力，截至目前為止，美國投資等級的公司債發行規模，已攀升至 1 兆美元，創下史上最快的增加速度。閱讀全文...