〈Q3投資展望〉美中角力蠢動電子族群氣弱 台股靠非電族群撐場

儘管疫情有逐漸趨緩跡象，但隨著美中角力大戰再起，恐將替下半年企業獲利變數增添不確定因素，專家提醒，扮演台股支撐主力的電子族群需留意貿易戰走勢，非電族群則可望在需求復甦拉抬下反彈。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上官方積極作多釋放資金行情助攻，台股逐漸重拾漲勢反攻，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，現階段市場關注重點在於指數接近「萬一」附近後，景氣復甦狀況能否能提供有力的支撐。

蕭惠中進一步指出，美國對華為的封殺禁令與美中關係變數，都讓市場不確定性隨之升溫，但所幸充沛的資金環境支撐，讓台股後市形成較強的支撐力道。

蕭惠中分析，從需求面來看，第 2 季因疫情掀起居家辦公，進而推升筆電與伺服器等需求有望延續到第 3 季，相關企業第 3 季獲利狀況仍持正面展望。

至於美國對華為的禁令，目前來看推斷應對 5G 基地台等基建的影響可能較大，後續需留意美中情勢變化。

在非電方面，蕭惠中表示，去年相繼沉寂較久的自行車以及紡織相關等，也有望受惠於終端需求慢慢出現回溫跡象，加上低基期效應、盤面資金輪動效應及下半年電子雜音相對較多等，應有表現空間。以自行車相關概念股為例，下半年需求有望持續回溫、延續到明年第 1 季。

富蘭克林華美投信則認為，台股站上萬一壓力不小，但因台灣防疫有成，經濟活動相對國外健全，供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先；加上美國 50 州解除封城，消費端可望逐漸回溫，對美經濟有助，也對台灣科技發展有幫助。

但要注意的是，港版國安法將損害香港國際金融地位，後續恐引發外資、人才撤離，而美國政府將修正限制出口華為的政策，以進一步防堵華為藉由其客戶獲得晶片，預期會影響台灣華為供應鏈，建議操作宜避開相關類股與供應鏈。

富蘭克林華美投信指出，台股行情變化不大，仍以高檔整理為主，投資上建議以選股不選市操作，並轉向尋找疫情後之受惠類產業例如:，生技、個人化運動休閒、雲端、矽智財等類股，也建議不妨逢低分批進場，或以定期定額方式持續布局台股基金。