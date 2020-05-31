NB急單擴散至Q3 希華南科廠新增產能7/1量產 助紓解供需缺口

今年以來因疫情造成歐美遠距辦公需求提升，筆電品牌廠 Dell、HP 對台商 EMS 廠急單快速增加，造成頻率元件需求提前在第二季發生供應缺口，希華 (2484-TW) 董事長曾穎堂指出，南科新產能將在 7 月量產，可望有助緩解供需缺口。

這也是希華繼擴充 TCXO (溫度補償石英振盪器) 產能後，另一在台重要投資項目，希華並獲經濟部投資台灣辦公室核准投資 8 億元的利息補貼；而先前晶技 (3042-TW) 也獲准在台灣平鎮廠投資 15 億元，進行小型化頻率元件擴產。

希華南科新增產能在 7 月 1 日量產後，將有助滿足目前 NB 應用頻率元件的強勁需求，該需求已從第二季遞延到第三季。

希華台灣南科廠新增產線無塵室完工，設備進駐後，曾穎堂說，新增產能將在 7 月 1 日開出，每月產能將新增 1500 萬件；儘管石英元件產業供需秩序逐漸恢復中，但業者投入擴充投資腳步仍謹慎，希華指出，投資生產的產品瞄準利基市場，產出後客戶需求也強。

頻率元件業者看好 AI 及 5G 基礎設施的建置及應用需求成長，晶技及希華今年都加速擴充在台高附加價值產品新生產線建立及擴充，各家今年資本支出都較去年倍增，疫情推升急單出籠，晶技及希華都看好，第二季營收將較首季雙位數成長。