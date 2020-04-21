頻率元件龍頭精工愛普生日、馬廠先後停工 晶技獲轉單

全球最大石英元件龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 昨日宣布，日本境內所有據點將停工 12 天、預計 4 月 25 日 至 5 月 6 日期間停工防疫，晶技 (3042-TW) 主管指出，精工愛普生除日本廠，馬來西亞廠也已停工，晶技確實獲得部分轉單挹注。

晶技主管說，公司與精工愛普生並列 EMS 廠供應鏈，精工愛普生無法供應後，EMS 廠轉向晶技下單提貨，也使晶技供應比例大幅提升。

精工愛普生 20 日發布新聞稿宣布，為因應日本政府將「緊急狀態宣言」對象擴大至日本全境，確保員工安全、防止疫情擴大，旗下位於日本的所有據點，將歇業停工 12 天。

精工愛普生除石英元件、印表機外，也生產工業機器人、投影機、半導體、手錶等眾多產品。

晶技在頻率元件市場產值全球排名第四，僅次精工愛普生、KCD 及 KDS 三大日廠，由於晶技生產地分散在桃園平鎮、大陸寧波與重慶，各產線全面正常，因此日廠停工晶技將直接受惠。

晶技主管說，先前精工愛普生馬來西亞廠停工，已接獲不少轉單需求，加上日本廠停工，晶技將全力開出產能因應需求。

晶技 2020 年首季稅前盈餘 3.03 億元，依 3 月有效稅率 12.04% 計算，稅後純益 2.66 億元，每股純益 0.86 元，法人估第二季營收 24.15 億元，毛利率站穩 3 成每股純益將上看 1.02 元。