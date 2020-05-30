NBA復賽日期曝光！傳7/31在佛州迪士尼樂園開打

美國冰球聯盟 (NHL) 日前為美國四大職業運動聯盟復賽打響第一槍之後，美國運動媒體報導，美國職業籃球聯賽 (NBA) 計劃在 7 月 31 日恢復比賽，可能在佛州奧蘭多的迪士尼世界 (Disney World) 開打。

《The Athletic》報導，NBA 聯盟主席 Adam Silver 已經知會各理事，把復賽日期定在 7 月 31 日，所有賽事可能在奧蘭多迪士尼世界的的 ESPN Wide World of Sports Complex 舉行。

理事會在週五會商討論重啟球季計畫，但尚未決定重啟的形式違和。針對球隊經理的調查顯示，大多數球隊老闆希望直接進入季後賽，可能讓聯盟 30 支球隊中的 14 支隊伍不必長達跋涉。

聯盟討論中的另外三種方式，包括 20 支隊隊舉行類似世界盃的小組決賽，讓決賽種子球隊舉行巡迴賽，以及完成 72 場例行賽，在 70 場比賽打完之後，所有參與球隊可以從地方廣告中獲得收入。

NBA 在猶他爵士隊球星 Rudy Gobert 確診新冠肺炎後，從 3 月 11 日起成為第一個停賽的主要職業聯盟。

然而，由於比賽幾乎確定將以閉門的方式進行，觀眾大概只能透過直播觀賽。