台新增1例新冠肺炎境外移入 指揮中心：自費檢驗對象再放寬

國內今 (29) 日新增 1 例新冠肺炎境外移入個案，為一名 20 多歲俄羅斯留學生，從日本搭機返台，二採確診，但台灣仍維持連 47 天無本土病例；指揮中心再度放寬自費檢驗的對象，工作有需求、出國留學或奔喪等 7 類民眾可適用。

指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增 1 例確診，累計達 442 例，這名個案為 20 多歲男性，2 月赴俄羅斯就學，在台灣時間 26 日凌晨，與其他 95 名國人集體搭機至日本轉機返台。

案 442 於 15 日起出現喉嚨痛症狀，16 日嗅覺喪失及全身倦怠，26 日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，一採結果雖為陰性，但因個案曾有嗅覺異常情形，昨日進行二採後確診，目前於醫院隔離治療中。

指揮中心初步掌握，案 442 接觸者共 14 人，其中 3 人為個案同校同行返台接觸者，11 人為航空公司機組員 (未入境)，將透過國際衛生條例國家對口單位 (IHR National Focal Point) 通知日本，並進一步調查同班機是否有其他旅客，以進行接觸者匡列。

此外，考量國內疫情漸趨穩定，檢驗量能日益提升，陳時中也宣布，再度放寬自費檢驗適用對象，有需求的民眾，可至 37 家指定院所進行自費檢驗，以取得相關證明文件，每人以 3 個月內申請 1 次為原則。

適用對象共有七大類，包括居家隔離或檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視；因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家 / 地區之民眾；因工作因素；出國求學；外國或中國、香港、澳門人士出境；相關出境適用對象的眷屬；因其他因素須檢驗的民眾。