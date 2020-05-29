需求旺 晶技5月營收仍處高檔 毛利率連3月站穩3成

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年以來營收逐月攀高，受惠網通及 NB 應用成長帶動，4 月營收 8.65 億元，年增 42.64%，創 41 個月來新高，5 月出貨估算仍在 8.65 億元附近，預估毛利率將維持在 30% 以上，法人估有利達成第二季每股純益 1.02 元目標。

雖然新台幣升值不利獲利影響，但晶技受惠市場急單湧入，且出貨結構有利加持，5 月毛利率仍可站穩 30% ，晶技 3 月毛利率 30.69%、4 月毛利率 30.11% ， 5 月可望連 3 個月站穩 3 成。

晶技 2020 年 4 月稅前盈餘為 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。

晶技 4 月營收為 8.65 億元，月增 5.27%，年增 42.64%，累計前 4 月營收 30.17 億元，年增 35.29%，目前市場需求仍旺盛，產能利用率 95%，估 5 月營收仍可維持 4 月高檔。

目前頻率元件業者包括晶技、希華 (2484-TW) 等，都積極擴充利基型產品，第 2 季有 NB、平板電腦產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高。

晶技首季毛利率 29.78%，稅後純益 2.57 億元，季增 10%，年增 2.3 倍，超越去年旺季水準，每股純益為 0.83 元，第 2 季營收可望再成長。

晶技日前法說會上指出，薄型化及車用產品將為開發重點，今年資本支出估 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。