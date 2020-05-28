【群益投顧】指數開高走低一路下滑，盤中再創波段新高11087 點，但屢攻不下盤勢轉為整理待變

一、盤勢分析

聯準會 (Fed)《褐皮書》報告顯示，五月中旬止新冠疫情影響仍繼續重創美國企業，但重啟經濟激發市場對經濟復甦的期望美股四大指數大漲 0.8~2.2%，道瓊突破 25000 點大關，標普站上 3000 點。亞洲各國股市則漲跌都有差異亦大，台股高盤開出後即遭壓回，之後一路遭賣壓摜殺，跌破平盤後雖一度反彈，但不敵賣壓強大持續下探，防疫相關股跌多漲少，盤中強勢電子股有鈊象、華通、矽創、智邦、祥碩等，傳產股上揚強勢者有世紀鋼、榮成、美利達、恆大等，指數收盤下跌 70 點，跌幅 0.64%，收在 10944 點，成交量增為 1703 億元。

二、盤勢預估

本波反彈以來四度攻上年線 11000 點附近皆遭壓回，今日盤中再創反彈以來最高點 11087 點，但年線反壓依然強大，代表消化上檔賣壓非一蹴可幾，仍待反覆整理，月線目前在 10879 點，若台股強勢則不宜跌破月線，短期間仍是 10800~11100 點區間整理待變。

矽創 (8016-TW)109 年第一季淨利歸屬母公司業主 2 億 9141 萬元，EPS2.43 元 1-4 月營收 40 億 9461 萬元，較 108 年同期增加 11.70%。子公司昇佳為興櫃股王，預計 6 月上旬掛牌。昇佳 2019 年營收年增 148.3% 至 48.1 億元，毛利率 42%，年增 8.2%，稅後淨利年增 305% 至 13.2 億元，每股獲利達 35.1 元，今年第一季營收更達 13.5 億元，年增加 88.7%。

鈊象 (3293-TW) 宅經濟發酵，業績及獲利水漲船高，1 月、2 月及 3 月合併營收均創歷史新高，第一季營收 18.94 億元，季增 13%，年增 94%，毛利率 96%，季增 2.37%，年增 4.78%，稅後純益達 7.92 億元，季增 30%，年增 1.5 倍，EPS 為 11.24 元，1Q 獲利為遊戲股族群稅後純益最高。

歐系外資針對智邦 (2345-TW) 指出，美國、歐洲各國政府正準備解封，市場銷售量將在 5 月、6 月獲得裨益，第二季儘管新冠肺炎不確定因素存在，但智邦在 400G 交換器前景持續樂觀下，仍維持智邦優於大盤評等、目標價由 200 元調升到 240 元。

世紀鋼 (9958-TW)1Q 單季營收 11.83 億元、年增 195.75%，稅後淨利為 1.15 億元、年增七倍，EPS 為 0.55 元，創 102 年來新高。前四月營收 15.43 億元、年增 191.46%。

三、強勢股

電子：

祥碩 (5269-TW)、華通 (2313-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、欣興 (3037-TW)、奇鋐 (3017-TW)。

非電：

榮成 (1909-TW)、豐達科 (3004-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)、盛弘 (8403-TW)、世紀鋼 (9958-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據